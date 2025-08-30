Un pronto soccorso privato ad Agropoli, la proposta del sindaco Mutalipassi in attesa dell’attivazione di un vero soccorso

30/08/2025 Attualità, Primo Piano

In attesa che l’Asl Salerno possa attrezzare e attivare un vero pronto soccorso all’ospedale di Agropoli come chiede la popolazione, il sindaco della cittadina cilentana, Roberto Mutalipassi, ha avanzato la proposta di garantire, un pronto soccorso privato, con il supporto  dei comuni limitrofi coinvolti.

L’obiettivo, ha spiegato il primo cittadino, è ridurre i tempi di attesa e offrire una copertura sanitaria più efficace per il territorio. La proposta sarà ora esaminata in una prossima seduta della Commissione consiliare competente, che la formalizzerà la proposta per sottoporla alla Direzione strategica dell’Asl Salerno. Per saperne di più abbiamo ospitato in diretta il sindaco Mutalipassi.
