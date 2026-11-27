A distanza di anni si torna a discutere del progetto di riqualificazione dell’area dell’ex stabilimento Vitologatti, tra Fratte e Brignano a Salerno. L’amministrazione comunale punta sul recupero dell’esistente e sulla risposta all’emergenza abitativa. Si punta al cambio di destinazione d’uso, passaggio indispensabile per trasformare un comparto produttivo in disuso in un nuovo polo residenziale.
Obiettivo importante che ravviva l’interesse è l’inserimento di una quota del 30% di nuove case da destinare all’Edilizia residenziale sociale. Una misura studiata per offrire alloggi a canone calmierato o a prezzi agevolati a favore di giovani coppie, lavoratori e famiglie che non rientrano nelle graduatorie per le case popolari tradizionali ma che faticano a sostenere i costi sempre più elevati del mercato immobiliare privato. Questa mattina, ne abbiamo parlato nel collegamento con il quotidiano La Città di Salerno insieme al collega Domenico Gramazio.
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Domenico Gramazio su ex Vitologatti
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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