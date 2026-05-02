Un primo maggio di caos ad Amalfi. La denuncia del segretario provinciale della UGL-Trasporti Salerno, Giorgianni

Un primo maggio di caos al porto di Amalfi, preso d’assalto nel giorno della Festa dei Lavoratori.
Quella che doveva essere una giornata di svago e celebrazione si è trasformata, per molti visitatori e residenti, in un’esperienza caotica e difficile da gestire. File interminabili, banchine sovraffollate e difficoltà negli imbarchi hanno segnato questo 1° maggio nella celebre località della Costiera Amalfitana.
Poi, nel pomeriggio, nel centro di Amalfi, un autista della SITA è rimasto ferito nei pressi del parcheggio autobus, schiacciato tra un autobus e un’auto durante le operazioni di manovra. Il dipendente della SITA stava aiutando un collega durante una manovra, quando si sarebbe posizionato in un punto cieco, rimanendo intrappolato tra il bus in movimento e un’auto ferma. Il conducente dell’auto ha tentato una retromarcia per evitare il peggio, senza riuscirci. L’autista schiacciato è stato trasferito d’urgenza in eliambulanza presso l’ospedale di Salerno.
Ne abbiamo parlato con il segretario provinciale della UGL-Trasporti Salerno, Gabriele Giorgianni
Ascolta
Giorgianni su caos ad Amalfi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.