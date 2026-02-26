Un polo farmaceutico a Palomonte, Fisiopharma investe 27 mln e assume 40 persone. Il punto con Il Mattino

Fisiopharma ha presentato nella sede di Confindustria Salerno il progetto del nuovo stabilimento produttivo di Palomonte, un investimento strategico che rafforza il ruolo della Campania come polo d’eccellenza del comparto farmaceutico e apre nuove prospettive occupazionali e industriali per il territorio. Si prevedono 40 assunzioni.
Il nuovo stabilimento, attualmente in costruzione e frutto di un investimento di circa 27 milioni di euro, rappresenta un passo decisivo nella strategia di crescita dell’azienda e contribuirà in modo concreto al rafforzamento del tessuto produttivo della Campania.
La nuova struttura sarà dedicata alla produzione di farmaci iniettabili sterili in flaconi e siringhe preriempite e consentirà di ampliare significativamente la capacità produttiva dell’azienda, con un potenziale di circa 40 milioni di flaconi e 40 milioni di siringhe preriempite all’anno. Abbiamo commentato la notizia con il collega del Mattino di Salerno, Nico Casale.
Ascolta
Nico Casale su Fisiopharma a Palomonte
