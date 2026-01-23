Un Patto per le aree rurali. Lo racconta a Radio Alfa l’Assessore regionale all’Agricoltura, Maria Carmela Serluca

Un Patto per le aree rurali di collina e di montagna. Lo racconta a Radio Alfa l’Assessore regionale all’Agricoltura, Maria Carmela Serluca.
La sottoscrizione di un Patto per le aree rurali di collina e di montagna, contro lo spopolamento.
E’ l’impegno assunto oggi,, in occasione del cinquantesimo anno di attività della Cooperativa Nuovo Cilento, a San Mauro Cilento dall’assessore regionale all’Agricoltura, Maria Carmela Serluca, oggi nostra ospite in diretta.
Ascolta
Serluca su patto aree interne
