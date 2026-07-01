Un Patto per le Aree Interne del salernitano. Il punto con la segretaria Cisl Salerno, Marilina Cortazzi

Un Patto territoriale tra istituzioni, imprese e parti sociali per coordinare investimenti e politiche di sviluppo nelle aree interne del Salernitano.
È la proposta lanciata dalla Cisl Salerno al termine del confronto svoltosi a Padula, nella Certosa di San Lorenzo. L’obiettivo è la definizione di una cabina di regia permanente per monitorare risorse e interventi, con il coinvolgimento di Regione, enti locali, Asl, università e parti sociali. Tra le priorità indicate dal sindacato figurano il rafforzamento della sanità territoriale attraverso le Case della Comunità, il miglioramento dei trasporti e delle infrastrutture e il sostegno alle filiere agroalimentari e forestali. Attenzione anche alle opportunità legate alla Zes Unica del Mezzogiorno e alla transizione energetica come leve di crescita per le aree interne. Nel documento finale la Cisl ribadisce la necessità di una governance condivisa per trasformare i territori interni da aree fragili a fattori di sviluppo e coesione. Ne abbiamo parlato in diretta con la segretaria generale della Cisl Salerno, Marilina Cortazzi
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Cortazzi su aree interne
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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