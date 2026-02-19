Un nuovo porto a Marina di Pastena con 450 posti barca, un gruppo di residenti contrario al progetto. Il punto con Il Mattino

19/02/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
E’ in programma domenica prossima, alle ore 12, una manifestazione di un gruppo di cittadini  per dire No al progetto della società Polo Nautico di Salerno che ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica l’istanza per l’avvio della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per la realizzazione del nuovo “Porto Turistico Marina di Pastena” con la creazione di 450 posti barca.

Un piano che prevede la sostituzione e il contestuale ampliamento dell’attuale porticciolo esistente, ma anche la realizzazione di nuove attrezzature turistiche e servizi commerciali a supporto della nautica. Sulle preoccupazioni dei residenti ne abbiamo parlato, questa mattina, con la collega del Mattino di Salerno, Barbara Cangiano.
Ascolta
Barbara Cangiano su progetto porto di Pastena
