Un nuovo centro diabetologico a Bellizzi. Ne abbiamo parlato con il sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe

Inaugurato ufficialmente il nuovo centro diabetologico a Bellizzi.

Il poliambulatorio anticipa quelli che saranno i servizi interdistrettuali con la casa di comunità. La progettazione e la fase strutturale sono a buon punto. Saranno disponibili oltre 40 poliambulatori con la diagnostica. Oltre 2,5 milioni di euro l’investimento previsto. Ora al via la rete diabetologica al servizio della parte sud di Salerno. Ne abbiamo parlato con il sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe
Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

