Un miliardo di euro per le strade della Campania, De Luca presenta il bando e incontra i sindaci

“Ho sentito delle imbecillità in questi giorni sull’attenzione sulle aree interne. Ricordo che questa giunta fece il primo programma di investimenti sulla viabilità, molti anni fa, cominciando dalla provincia Avellino e stanziando 200 milioni di euro”.
Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca lanciando un nuovo programma da 921 milioni di euro di investimenti per le strade della Campania, per la messa in sicurezza e la ristrutturazione.
Il bando ha ricevuto 376 proposte di lavori e ne sono state ammesse a finanziamento 365 per un totale di oltre 921 milioni di euro di cui sono beneficiari 480 comuni e le cinque province campane. De Luca ha ricordato di avere destinato mezzo miliardo di euro per le strade delle aree interne.
“Ora gli uffici della Regione – ha detto De Luca – stanno definendo la graduatoria che sarà pubblicata in settimana e voi amministratori potete partire con le gare. Vi prego di fare il massimo sforzo di celerità, in tre mesi avere 500 cantieri aperti nella Campania” così De Luca che ha chiesto ai sindaci particolare attenzione “alla rendicontazione della spesa, uno dei problemi che abbiamo avuto negli anni passati. Più certifichiamo e più possiamo mobilitare risorse, sennò si blocca tutto: non ci sarà più nessuno che, come facevo io, vi chiama ogni mattina a chiedervi la documentazione”.
“Un miliardo di euro: non so quante amministrazioni regionali in questo momento, cioè in una fase di campagna elettorale, sono in grado di mettere in piedi un programma di risorse di questa portata” ha rimarcato De Luca
