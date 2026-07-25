Un medico di base anche per le persone senza fissa dimora. Ne parliamo con il Consigliere regionale Picarone

25/07/2026 Attualità, Cronaca, Politica, Primo Piano Nessun commento
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Un medico di base anche per le persone senza fissa dimora.

La Commissione Sanità del Consiglio regionale della Campania ha approvato all’unanimità la proposta di legge che consentirà alle persone senza fissa dimora di iscriversi nelle liste degli assistiti delle Aziende sanitarie locali e di scegliere il proprio medico di medicina generale. Il provvedimento, approvato dalla commissione, punta a colmare un vuoto normativo che, di fatto, priva chi non ha una residenza anagrafica della possibilità di accedere in modo continuativo all’assistenza sanitaria di base. Primo firmatario della proposta è il consigliere regionale Franco Picarone, oggi nostro ospite in diretta
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Picarone su sanità
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

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