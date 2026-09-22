Un medico di base ai senza fissa dimora. Via libera alla Legge. Il punto con Franco Picarone

Una giornata storica per i diritti in Campania.
Ieri la proposta di legge per garantire il medico di base alle persone senza fissa dimora, a firma del Consigliere regionale Franco Picarone, ha ottenuto il parere favorevole all’unanimità della II Commissione (Bilancio), dopo l’approvazione all’unanimità della V Commissione (Sanità). Due commissioni e due voti all’unanimità. Un segnale chiarissimo. Ora il provvedimento è pronto per l’Aula. Una legge dice una cosa semplice: chi non ha una casa non può perdere anche il diritto alle cure. La nostra Costituzione, all’articolo 32, garantisce la salute come diritto fondamentale di ogni individuo. Nessuna eccezione. Nemmeno per chi ha perso tutto. Con questa legge, i cittadini campani senza dimora potranno scegliere il proprio medico di base e accedere ai Livelli Essenziali di Assistenza, come ogni altro cittadino.
“La fragilità non è una colpa. E la Campania non lascia nessuno indietro. Grazie a tutti i colleghi delle due commissioni per aver riconosciuto, al di là delle appartenenze politiche, il valore civile e costituzionale di questo provvedimento. E grazie alle associazioni di terzo settore che ogni giorno stanno vicine a chi non ha più niente” ha commentato in diretta a Radio Alfa, il Consigliere regionale Franco Picarone
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Picarone su legge regionale
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