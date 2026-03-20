Un defibrillatore semiautomatico donato da un cittadino alla Protezione Civile Sassano-Gruppo Lucano

Un gesto di solidarietà è stato festeggiato ieri dai volontari della Protezione Civile Sassano-Gruppo Lucano che ha ricevuto in donazione un defibrillatore semiautomatico.
Un gesto di profonda umanità e senso civico da parte di un cittadino di Monte San Giacomo, che ha scelto di agire nel segno della solidarietà, facendo la donazione dell’apparecchio fondamentale per la sicurezza del territorio e che riflette lo spirito di collaborazione tra le comunità locali. Il dispositivo medico, essenziale per il primo soccorso in caso di arresto cardiaco, sarà in dotazione ai volontari del Gruppo Lucano, con sede a Sassano, potenziando la loro capacità di intervento tempestivo durante le attività di presidio e assistenza alla popolazione.
La Presidente Margherita Marra e i volontari della Protezione Civile Sassano-Gruppo Lucano ringraziano il donatore: “Questo atto di cuore non è solo una donazione materiale, ma un investimento sulla vita e sulla prontezza dei soccorsi, ringraziamo profondamente il concittadino di Monte San Giacomo per la sensibilità dimostrata: la sua generosità mette uno strumento salvavita a disposizione di tutti.”
L’iniziativa sottolinea l’importanza della prevenzione e della cardio-protezione nei piccoli centri, dove il tempo di intervento dei volontari può fare la differenza in attesa dei soccorsi sanitari. La Protezione Civile Sassano continua così il suo percorso di crescita, confermandosi punto di riferimento per la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini.
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