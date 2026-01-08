Un Comitato Promotore per una DMO delle Aree Interne del salernitano. La riflessione di Antonio Pagliarulo

Un Comitato Promotore unitario per la candidatura a DMO delle Aree Interne del salernitano. A Radio Alfa la riflessione del vicepresidente della CM Vallo di Diano, Antonio Pagliarulo

Una nuova visione, condivisa da un’area vasta della Provincia di Salerno, che mette insieme ben 63 Comuni; tre Comunità Montane; 160mila abitanti. Una nuova visione per supera il modello di promozione della destinazione turistica per piccole aree.  Nasce così un modello nuovo di valorizzazione del territorio  attraverso una strategia di marketing della destinazione con un’organizzazione che agisce come forza visibile nel panorama turistico complessivo. E’ questa la forza dell’azione condivisa che vede lavorare insieme, l’Area Interna SNAI Vallo di Diano, l’Area Interna SNAI Cilento Interno, l’Area Interna SNAI Alburni – SETA. Una nuova visione che intende promuovere un’azione coordinata e condivisa tra le tre Aree Interne SNAI, finalizzata alla costituzione di un Comitato Promotore unitario per la candidatura a DMO. Una strategia di crescita del territorio che riconosce il valore assoluto delle strutture di governance già attive (Assemblee dei Sindaci, Soggetti Capofila, partenariati locali), evitando duplicazioni e frammentazioni organizzative. Ne abbiamo parlato con uni dei promotori, il vicepresidente della Comunità Montana Vallo di Diano, Antonio Pagliarulo
