Un Centro famiglia attivato nel quartiere Belvedere di Battipaglia. La sindaca Cecilia Francese sui principali bisogni delle famiglie

Viene presentato questa mattina a Battipaglia il Centro Famiglia, in via Coppi, nel quartiere Belvedere, per dedicarsi alla crescita, al benessere e al supporto delle famiglie del territorio.
L’iniziativa vede insieme i comuni di Battipaglia, Bellizzi ed Olevano sul Tusciano che fanno parte del Consorzio Tusciano Solidale. Il progetto nasce con l’obiettivo di costruire relazioni, sostenere competenze educative e promuovere il benessere dei minori, attraverso interventi integrati rivolti a bambini, genitori, operatori e comunità. Un servizio pensato per essere “vicino alla famiglia”, per offrire ascolto, orientamento e percorsi di accompagnamento. Il messaggio che accompagna l’iniziativa sintetizza la mission del progetto: “Insieme per ogni bambino. Insieme per ogni famiglia”.
Ne abbiamo parlato con la sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese. Con lei abbiamo parlato anche di quelli che sono i principali bisogni delle famiglie della sua città.
Ascolta
Cecilia Francese su centro famiglia a Belvedere
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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