Un Centro famiglia attivato nel quartiere Belvedere di Battipaglia. La sindaca Cecilia Francese sui principali bisogni delle famiglie

22/05/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

Viene presentato questa mattina a Battipaglia il Centro Famiglia, in via Coppi, nel quartiere Belvedere, per dedicarsi alla crescita, al benessere e al supporto delle famiglie del territorio.

L’iniziativa vede insieme i comuni di Battipaglia, Bellizzi ed Olevano sul Tusciano che fanno parte del Consorzio Tusciano Solidale. Il progetto nasce con l’obiettivo di costruire relazioni, sostenere competenze educative e promuovere il benessere dei minori, attraverso interventi integrati rivolti a bambini, genitori, operatori e comunità. Un servizio pensato per essere “vicino alla famiglia”, per offrire ascolto, orientamento e percorsi di accompagnamento. Il messaggio che accompagna l’iniziativa sintetizza la mission del progetto: “Insieme per ogni bambino. Insieme per ogni famiglia”.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Ne abbiamo parlato con la sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese. Con lei abbiamo parlato anche di quelli che sono i principali bisogni delle famiglie della sua città. 

Ascolta
Cecilia Francese su centro famiglia a Belvedere
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento