Un asilo nido aziendale all’interno del Ruggi d’Aragona a Salerno. La proposta della FP CGIL di Salerno. Il punto con il segretario Capezzuto

Un asilo nido aziendale all’interno del presidio ospedaliero Ruggi d’Aragona a Salerno.
La Funzione Pubblica CGIL di Salerno, ha presentato una proposta formale alla Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno per l’istituzione di un asilo nido aziendale all’interno del presidio ospedaliero. La richiesta è stata contestualmente inviata all’Assessora all’Ambiente, Politiche Abitative e Pari Opportunità della Regione Campania, avvocata Claudia Pecoraro, affinché anche il livello istituzionale regionale possa sostenere e accompagnare questa iniziativa.
«Questa proposta nasce da un bisogno reale e concreto di lavoratrici e lavoratori che ogni giorno garantiscono il funzionamento del nostro sistema sanitario pubblico» ha affermato a Radio Alfa il Segretario Generale Antonio Capezzuto, oggi nostro ospite in diretta
