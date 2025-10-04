“Un amico in canile” per il World Animal Day 2025 a Polla con Qua la zampa effe

Un amico in canile per il World Animal Day 2025 a Polla.
Organizzato da Qua la Zampa Effe OSV oggi al canile Oasi Felix di Polla si tiene un incontro di Progetto Buddy – Un amico in canile per il World animal day 2025. Un progetto per portare le persone in canile a conoscere i cani con la presenza di un educatore cinofilo esperto per aiutare le adozioni.
Ne abbiamo parlato in diretta con Amanda Cozza di Qua la Zampa Effe OSV
