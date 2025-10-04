“Un amico in canile” per il World Animal Day 2025 a Polla con Qua la zampa effe

Un amico in canile per il World Animal Day 2025 a Polla.

Organizzato da Qua la Zampa Effe OSV oggi al canile Oasi Felix di Polla si tiene un incontro di Progetto Buddy – Un amico in canile per il World animal day 2025. Un progetto per portare le persone in canile a conoscere i cani con la presenza di un educatore cinofilo esperto per aiutare le adozioni.

Ne abbiamo parlato in diretta con Amanda Cozza di Qua la Zampa Effe OSV
Cozza su randagismo
AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

