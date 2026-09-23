Un albergo a Foce Irno, per il sindaco di Salerno si farà. Domani atteso consiglio comunale. Il punto con Andrea Pellegrino

Atteso consiglio comunale quello di domani a Salerno. Il sindaco De Luca nel vertice di maggioranza ha un po’ anticipato la linea decidendo la linea dura sul Gran Hotel. All’attenzione anche la vicenda del nuovo albergo che si vorrebbe realizzare a Foce Irno. Poi c’è l’emergenza bilancio e la revisione del Salva Città.
Ne abbiamo parlato con il collega Andrea Pellegrino, direttore de L’Ora della sera.
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Andrea Pellegrino su argomenti consiglio comunale Salerno
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