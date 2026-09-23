Un albergo a Foce Irno, per il sindaco di Salerno si farà. Domani atteso consiglio comunale. Il punto con Andrea Pellegrino

23/09/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Atteso consiglio comunale quello di domani a Salerno. Il sindaco De Luca nel vertice di maggioranza ha un po’ anticipato la linea decidendo la linea dura sul Gran Hotel. All’attenzione anche la vicenda del nuovo albergo che si vorrebbe realizzare a Foce Irno. Poi c’è l’emergenza bilancio e la revisione del Salva Città.

Ne abbiamo parlato con il collega Andrea Pellegrino, direttore de L’Ora della sera.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

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Andrea Pellegrino su argomenti consiglio comunale Salerno
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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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