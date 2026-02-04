Ultima giunta comunale a Salerno prima del commissariamento del Comune, il punto con Andrea Pellegrino (L’Ora della Sera)

Ultima riunione di giunta comunale, questa mattina, a Salerno in attesa dell’arrivo del commissario prefettizio a far data dal 6 febbraio quando saranno scaduti i 20 giorni dalle dimissioni del sindaco Napoli.
Ci sono decine le delibere all’ordine del giorno, utili a salvaguardare i conti comunali ma anche a sostenere iniziative, manifestazioni e l’approvazione di comparti edificatori, come quello di Brignano, che prevede anche la realizzazione di un albergo.
Demolizioni e ricostruzioni anche in via San Leonardo. Dall’ultima giunta arriva anche il nuovo assetto di via Allende, con la previsione di nuove strutture turistiche, ricettive e balneari che saranno al servizio – secondo l’amministrazione comunale – del nuovo ospedale “Ruggi d’Aragona”, della metropolitana, dell’aeroporto e della nuova area sportiva tra Arechi e Volpe. Questa mattina, ne abbiamo parlato con Andrea Pellegrino, direttore del quotidiano online L’Ora della Sera.
Andrea Pellegrino su ultima giunta Salerno
