Ultima giornata di campagna elettorale a Salerno e in altri 20 comuni della provincia al voto il 24 e 25 maggio

22/05/2026 Politica Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Ultima giornata di campagna elettorale oggi nei comuni chiamati al voto per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco il 24 e 25 maggio.

Sono quasi 90 i comuni in Campania, di cui 27 con popolazione superiore ai 15mila abitanti dove si voterà con il sistema a doppio turno, con eventuale ballottaggio. Elezioni in 21 comuni della provincia di Salerno, compreso il capoluogo.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

A Salerno, sono 8 i candidati sindaci. Oltre a Salerno gli altri comuni con possibilità di ballottaggio sono Angri, Cava de’ Tirreni e Campagna. I comuni più piccoli che devono rinnovare il consiglio comunale sono: Amalfi, Casal Velino, Celle di Bulgheria, Laurino, Laurito, Laviano, Lustra, Maiori, Pertosa, Polla, Positano, Postiglione, San Giovanni a Piro, San Valentino Torio, Sassano, Sicignano degli Alburni, Valva. 

 

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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