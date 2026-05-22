Ultima giornata di campagna elettorale a Salerno e in altri 20 comuni della provincia al voto il 24 e 25 maggio

Ultima giornata di campagna elettorale oggi nei comuni chiamati al voto per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco il 24 e 25 maggio.
Sono quasi 90 i comuni in Campania, di cui 27 con popolazione superiore ai 15mila abitanti dove si voterà con il sistema a doppio turno, con eventuale ballottaggio. Elezioni in 21 comuni della provincia di Salerno, compreso il capoluogo.
A Salerno, sono 8 i candidati sindaci. Oltre a Salerno gli altri comuni con possibilità di ballottaggio sono Angri, Cava de’ Tirreni e Campagna. I comuni più piccoli che devono rinnovare il consiglio comunale sono: Amalfi, Casal Velino, Celle di Bulgheria, Laurino, Laurito, Laviano, Lustra, Maiori, Pertosa, Polla, Positano, Postiglione, San Giovanni a Piro, San Valentino Torio, Sassano, Sicignano degli Alburni, Valva.
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