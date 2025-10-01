Ufficio Migranti di Banca Campania Centro selezionato come progetto virtuoso. La presentazione a Firenze

L’Ufficio Migranti di Banca Campania Centro è stato selezionato come progetto virtuoso e sarà presentato domenica 5 ottobre a Firenze, nel corso del Festival Nazionale dell’Economia Civile, uno dei principali appuntamenti italiani dedicati a modelli di sviluppo sostenibile, inclusivo e orientato al bene.
Il riconoscimento conferma l’unicità dell’esperienza avviata dalla banca cooperativa: un’iniziativa pionieristica nel settore bancario, capace di offrire servizi finanziari e consulenza multilingue ai lavoratori stranieri, favorendo percorsi di integrazione, inclusione sociale e cittadinanza economica.
L’Ufficio Migranti è oggi un punto di riferimento in un territorio che registra una significativa presenza di comunità straniere, diventando un ponte tra persone, famiglie, imprese e istituzioni e rafforzando la missione cooperativa di Bcc Campania Centro.
«La scelta del nostro progetto come esempio virtuoso in un contesto nazionale così prestigioso – dichiara il presidente Camillo Catarozzo – conferma la validità della strada intrapresa. Essere banca di comunità significa assumersi la responsabilità di leggere i bisogni reali del territorio e tradurli in azioni concrete. L’Ufficio Migranti è uno strumento di inclusione che rende più forte non solo chi arriva, ma l’intera comunità».
«Il nostro impegno nasce dall’idea che l’integrazione non sia un accessorio, ma una leva fondamentale di sviluppo – aggiunge il direttore generale Mario Cuoco – Con l’Ufficio Migranti abbiamo creato un modello replicabile che unisce servizi bancari, accompagnamento sociale e crescita condivisa. Il riconoscimento ricevuto a Firenze ci stimola a rafforzare ulteriormente questa esperienza».
Il caso di Bcc Campania Centro dimostra come anche il mondo del credito cooperativo possa essere protagonista di un’economia civile, capace di generare valore non solo economico ma anche sociale e culturale.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.