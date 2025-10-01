Ufficio Migranti di Banca Campania Centro selezionato come progetto virtuoso. La presentazione a Firenze

01/10/2025 Economia Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

L’Ufficio Migranti di Banca Campania Centro è stato selezionato come progetto virtuoso e sarà presentato domenica 5 ottobre a Firenze, nel corso del Festival Nazionale dell’Economia Civile, uno dei principali appuntamenti italiani dedicati a modelli di sviluppo sostenibile, inclusivo e orientato al bene.

Il riconoscimento conferma l’unicità dell’esperienza avviata dalla banca cooperativa: un’iniziativa pionieristica nel settore bancario, capace di offrire servizi finanziari e consulenza multilingue ai lavoratori stranieri, favorendo percorsi di integrazione, inclusione sociale e cittadinanza economica.

Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990

L’Ufficio Migranti è oggi un punto di riferimento in un territorio che registra una significativa presenza di comunità straniere, diventando un ponte tra persone, famiglie, imprese e istituzioni e rafforzando la missione cooperativa di Bcc Campania Centro.

«La scelta del nostro progetto come esempio virtuoso in un contesto nazionale così prestigioso – dichiara il presidente Camillo Catarozzo – conferma la validità della strada intrapresa. Essere banca di comunità significa assumersi la responsabilità di leggere i bisogni reali del territorio e tradurli in azioni concrete. L’Ufficio Migranti è uno strumento di inclusione che rende più forte non solo chi arriva, ma l’intera comunità».

«Il nostro impegno nasce dall’idea che l’integrazione non sia un accessorio, ma una leva fondamentale di sviluppo – aggiunge il direttore generale Mario Cuoco – Con l’Ufficio Migranti abbiamo creato un modello replicabile che unisce servizi bancari, accompagnamento sociale e crescita condivisa. Il riconoscimento ricevuto a Firenze ci stimola a rafforzare ulteriormente questa esperienza».

Il caso di Bcc Campania Centro dimostra come anche il mondo del credito cooperativo possa essere protagonista di un’economia civile, capace di generare valore non solo economico ma anche sociale e culturale.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

Nola Ferramenta scopri e registrati all'evento 4 e 5 ottobre Colleferro

AUTORE

Redazione

La Redazione di Radio Alfa formata tutta da giornalisti professionisti, assieme ad un affiatato gruppo di giornalisti dislocati sul territorio salernitano, coordina e produce quotidianamente tutta l'informazione web, oltre a diverse edizioni di informazione locale al 30° minuto dell’ora, rubriche a tema e informazioni sul traffico e sulla viabilità al 15° minuto dell’ora, diffuse online e attraverso le varie piattaforme di ascolto di Radio Alfa. Seguici anche su | Facebook | Instagram | X | YouTube |

Notizie correlate

Lascia un Commento