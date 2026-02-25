Ufficio del Giudice di Pace di Mercato S. Severino a rischio chiusura, il sindaco Antonio Somma richiama i colleghi al rispetto della Convenzione

25/02/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

Il Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, Massimo Sergio Palumbo, è stato categorico rispetto alla situazione del Giudice di Pace di Mercato San Severino: se il personale non smaltirà l’arretrato e non liquiderà le fatture in sospeso entro il 20 marzo, chiederà al Ministro della Giustizia la chiusura immediata della struttura.

La diffida ai dipendenti dell’Ufficio e ai sei Comuni convenzionati è stata inviata a fine gennaio dopo l’esito di un’ispezione del luglio 2025 da cui è emerso un servizio al collasso, come già denunciato in passato dalla Camera Penale di Nocera. Se i compensi dei giudici di pace sono stati regolarmente liquidati, i pagamenti per difensori e ausiliari sono “praticamente fermi” da qualche anno. A questo si aggiunge una problematica gestionale e informatica. Molteplici anche le inadempienze nel settore penale, dove risultano omesse le esecuzioni delle sentenze penali irrevocabili, il recupero dei crediti penali e l’attivazione delle procedure per convertire le pene pecuniarie. A tutto questo si associa una carenza di organico.

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia Mutuo Casa

Per saperne di più abbiamo ospitato in diretta il sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma, che ha puntato l’indice contro alcuni colleghi che non rispettano i termini della Convenzione per mantenere in vita il Giudice di Pace.
Ascolta
Antonio Somma su situazione Giudice di Pace
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento