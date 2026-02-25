Ufficio del Giudice di Pace di Mercato S. Severino a rischio chiusura, il sindaco Antonio Somma richiama i colleghi al rispetto della Convenzione

Il Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, Massimo Sergio Palumbo, è stato categorico rispetto alla situazione del Giudice di Pace di Mercato San Severino: se il personale non smaltirà l’arretrato e non liquiderà le fatture in sospeso entro il 20 marzo, chiederà al Ministro della Giustizia la chiusura immediata della struttura.
La diffida ai dipendenti dell’Ufficio e ai sei Comuni convenzionati è stata inviata a fine gennaio dopo l’esito di un’ispezione del luglio 2025 da cui è emerso un servizio al collasso, come già denunciato in passato dalla Camera Penale di Nocera. Se i compensi dei giudici di pace sono stati regolarmente liquidati, i pagamenti per difensori e ausiliari sono “praticamente fermi” da qualche anno. A questo si aggiunge una problematica gestionale e informatica. Molteplici anche le inadempienze nel settore penale, dove risultano omesse le esecuzioni delle sentenze penali irrevocabili, il recupero dei crediti penali e l’attivazione delle procedure per convertire le pene pecuniarie. A tutto questo si associa una carenza di organico.
Per saperne di più abbiamo ospitato in diretta il sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma, che ha puntato l’indice contro alcuni colleghi che non rispettano i termini della Convenzione per mantenere in vita il Giudice di Pace.
Ascolta
Antonio Somma su situazione Giudice di Pace
