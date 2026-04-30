Ucciso a Ibiza il salernitano Francesco Sessa, originario di Pagani. La Polizia spagnola sulle tracce dell’assassino

E’ continuata anche nella notte la caccia all’uomo a Ibiza per rintracciare il responsabile dell’accoltellamento del 35enne Francesco Sessa, di Pagani, ucciso ieri pomeriggio a Platja d’en Bossa con una sola coltellata mortale al torace.
La Guardia Civil spagnola ha esteso le ricerche in tutta l’isola, diramando i controlli anche al porto e all’aeroporto, per bloccare eventuali tentativi di fuga. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori sulla base delle testimonianze raccolte, il giovane salernitano sarebbe stato visto discutere poco prima dell’aggressione con due due uomini che non parlavano spagnolo.
L’aggressione è avvenuta intorno alle 16.30 nei pressi del bar El Campito, chiuso a quell’ora, sede dell’associazione di quartiere. Subito dopo il ferimento, gli aggressori si sarebbero allontanati rapidamente, facendo perdere le tracce. A dare l’allarme è stata una donna. Inutili i tentativi di rianimazione dei sanitari giunti sul posto. In un primo momento gli inquirenti hanno ipotizzato una rapina, ma gli elementi raccolti indirizzerebbero ora le indagini verso un regolamento di conti.
L’inchiesta non esclude comunque alcuna ipotesi. L’omicidio è avvenuto in una zona turistica al confine tra Ibiza e Sant Josep. Francesco Sessa si era trasferito nelle isole Baleari da circa un anno. Ultimamente era impiegato come pizzaiolo in un locale dell’isola. La sua famiglia è stata informata della tragedia e i genitori sono attesi in Spagna in giornata per le procedure di riconoscimento e per fornire ulteriori dettagli utili alle indagini.
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