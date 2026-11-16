Uccide la moglie malata poi tenta il suicidio, la comunità di Serre è sotto choc

16/11/2026 Cronaca Nessun commento
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Si chiamava Immacolata Paolino la donna di 82 anni che questa mattina, a Serre, è stata uccisa dal marito 88enne, Sabato Romano che ha poi tentato di togliersi la vita. L’uomo, soccorso dai sanitari del 118, è stato condotto in ospedale ad Eboli.

La tragedia è avvenuta nella loro abitazione di via Nazionale.

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Secondo la ricostruzione effettuata dagli investigatori, l’anziano ha colpito al collo e al torace la donna, che si trovava a letto nel momento in cui è stata uccisa. Poi con la stessa arma si è ferito all’addome ma senza riuscire nel tentativo di togliersi la vita. Ad allertare i soccorsi è stata la badante della coppia che, giunta nell’abitazione, ha scoperto quanto accaduto.

La coppia di anziani ha una figlia adottiva. L’uomo è un collaboratore scolastico in pensione.La tragedia ha scosso la comunità di Serre.

Il sindaco Antonio Opramolla ha espresso cordoglio a nome dell’Amministrazione comunale. “Di fronte a una tragedia così grande, ogni parola appare insufficiente. Serre” così il sindaco. 

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AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

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