Uccide la moglie malata poi tenta il suicidio, la comunità di Serre è sotto choc

Si chiamava Immacolata Paolino la donna di 82 anni che questa mattina, a Serre, è stata uccisa dal marito 88enne, Sabato Romano che ha poi tentato di togliersi la vita. L’uomo, soccorso dai sanitari del 118, è stato condotto in ospedale ad Eboli.
La tragedia è avvenuta nella loro abitazione di via Nazionale.
Secondo la ricostruzione effettuata dagli investigatori, l’anziano ha colpito al collo e al torace la donna, che si trovava a letto nel momento in cui è stata uccisa. Poi con la stessa arma si è ferito all’addome ma senza riuscire nel tentativo di togliersi la vita. Ad allertare i soccorsi è stata la badante della coppia che, giunta nell’abitazione, ha scoperto quanto accaduto.
La coppia di anziani ha una figlia adottiva. L’uomo è un collaboratore scolastico in pensione.La tragedia ha scosso la comunità di Serre.
Il sindaco Antonio Opramolla ha espresso cordoglio a nome dell’Amministrazione comunale. “Di fronte a una tragedia così grande, ogni parola appare insufficiente. Serre” così il sindaco.
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