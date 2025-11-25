Tutti i nomi dei neo consiglieri della Regione Campania

Ecco tutti i neo componenti del consiglio della Regione Campania in base all’esito delle urne.
Per la maggioranza:
Alaia Vincenzo (Casa Riformista per la Campania)
Amirante Francesca (Partito Democratico)
Andreozzi Rosario (Alleanza Verdi e Sinistra)
Aveta Raffaele (Movimento 5 Stelle 2050)
Barra Giuseppe (Noi di Centro – Noi Sud)
Buonajuto Ciro (Casa Riformista per la Campania)
Cascone Luca (A testa alta)
Ceparano Carlo (Alleanza Verdi e Sinistra)
D’Errico Davide (Roberto Fico Presidente)
Fella Trapanese Luca (Movimento 5 Stelle 2050)
Fiola Carmela detta Bruna (Partito Democratico)
Flocco Salvatore (Movimento 5 Stelle 2050)
Fortini Lucia (A testa alta)
Iovino Giovanni (Avanti Campania)
Madonna Salvatore (Partito Democratico)
Manfredi Massimiliano (Partito Democratico)
Mastella Pellegrino (Noi di Centro – Noi Sud)
Matera Corrado (Partito Democratico)
Mensorio Giovanni (Avanti Campania)
Oliviero Gennaro (A testa alta)
Petracca Maurizio (Partito Democratico)
Picarone Francesco (Partito Democratico)
Porcelli Giovanni (A testa alta)
Raia Loredana (Partito Democratico)
Saiello Gennaro (Movimento 5 Stelle 2050)
Simeone Gaetano detto Nino (Roberto Fico presidente)
Smarrazzo Pietro (Casa Riformista per la Campania)
Vignati Elena (Movimento 5 Stelle 2050)
Villano Marco (Partito Democratico)
Volpe Andrea (Avanti Campania)
Zinno Giorgio (Partito Democratico).
Per l’opposizione:
Celano Roberto (Forza Italia)
Cirielli Edmondo
Errico Fernando (Forza Italia)
Fabbricatore Giuseppe (Fratelli d’Italia)
Fele Palmira detta Ira (Fratelli d’Italia)
Grimaldi Massimo (Lega)
Iovino Francesco (Cirielli presidente per la Campania – Moderati e Riformisti)
Minella Mimi’ detto Mimmo (Lega)
Odierna Sebastiano (Cirielli presidente per la Campania – Moderati e Riformisti)
Panico Assunta detta Susy (Forza Italia)
Pelliccia Massimo (Forza Italia)
Petitto Livio (Forza Italia)
Pisacane Raffaele Maria (Fratelli d’Italia)
Rostan Michela (Lega)
Sangiuliano Gennaro (Fratelli d’Italia)
Santangelo Vincenzo (Fratelli d’Italia)
Zannini Giovanni (Forza Italia)
Zecchino Ettore (Fratelli d’Italia).
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.