Tutti i numeri degli ospedali dell’Azienda Ruggi tra dati positivi e performance da migliorare

Numeri in chiaroscuro emergono dalla Relazione sulla Performance 2024 dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” che contempla gli ospedali di Salerno, Cava de’ Tirreni, Mercato San Severino e Ravello.
Il fronte più caldo resta quello dell’emergenza-urgenza. Nel 2024 gli accessi totali ai Pronto Soccorso sono saliti a 121.046, quasi 8mila in più rispetto all’anno precedente. La media giornaliera è di 332 pazienti. Il 16% di chi si reca in Pronto Soccorso decide però di andarsene prima di essere visitato o di completare l’iter, a causa delle lunghe attese e del sovraffollamento o anche per la carenza di posti letto disponibili per il ricovero. Con l’introduzione dei nuovi codici colore, la gestione dei tempi resta critica per le urgenze: al Ruggi di Salerno, per un codice “Azzurro”, il tempo medio tra accesso e presa in carico è di 37 minuti, mentre per un codice “Verde” si sale a quasi un’ora.
L’Azienda Ruggi registra numeri positivi sul fronte oncologico: il 99,34% degli interventi per tumore maligno alla mammella è eseguito in reparti con alti volumi di attività, un indicatore di sicurezza e qualità per le pazienti. Migliora anche la risposta per gli anziani: quasi il 70% dei pazienti over 65 con frattura del femore viene operato entro due giorni, un dato in crescita rispetto all’anno precedente.
E’ invece negativo il dato sulle nascite. La percentuale di parti cesarei primari si attesta al 38,58%, lontana dalla soglia obiettivo inferiore al 25% prevista dai Lea.
In generale si rileva una contrazione della disponibilità ospedaliera. Il numero totale di posti letto è sceso dai 781 del 2023 ai 637 del 2024.
Sul fronte delle risorse umane, l’Azienda Ruggi conta 3.751 unità tra dipendenti e collaboratori, con un incremento di 126 unità rispetto al 2023. Tuttavia oltre il 41% del personale tecnico ha più di 60 anni. La componente femminile è predominante (68%), ma non ricopre posizioni di vertice.
Per quanto riguarda i punteggi di performance assegnati ai reparti basati sul raggiungimento degli obiettivi. Molte strutture viaggiano verso l’eccellenza con il massimo dei voti (100/100 per Anestesia e Rianimazione al Ruggi, Medicina Legale e Gestione Risorse Umane); spiccano invece in negativo le performance della Chirurgia d’Urgenza del Ruggi e della Clinica Ostetrica e Ginecologica, che chiudono l’anno con un punteggio di performance organizzativa di appena 42 punti. In affanno anche la Neuropsichiatria Infantile (50 punti).
