Turista tedesco trovato morto nel fiume Sele a Paestum, era all’interno del suo kayak capovolto

Era un turista tedesco, in vacanza con la moglie a Paestum, l’uomo di 72 anni trovato morto questa mattina all’interno di un kayak capovolto. L’uomo, ieri, aveva deciso di percorrere il fiume Sele per raggiungere il mare, ma qualcosa è andato storto.
Non vedendolo rientrare nell’albergo dove alloggiavano, la moglie ha fatto scattare le ricerche, condotte per tutta la notte dai vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, della squadra fluviale di Salerno, dai carabinieri di Capaccio Scalo e dalla polizia municipale.
Purtroppo, all’alba di oggi è avvenuto il tragico ritrovamento: l’imbarcazione sportiva era ribaltata alla foce del Sele, in località Licinella di Paestum, e all’interno era presente il corpo senza vita dell’uomo, che presentava evidenti ferite al volto. Probabilmente sarà necessaria l’autopsia per chiarire le cause del decesso.
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