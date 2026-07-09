Turismo, un bilancio delle prime due settimane di luglio nel Salernitano con Gisella Forte (Assoviaggi Confesercenti Salerno)

Prime due settimane di luglio, l’estate trasforma la Campania in un palcoscenico estivo di luce, mare cristallino e tradizioni vive.
Con temperature che oscillano tra 30°C e 34°C è stato e rimane al momento il mese ideale per combinare visite culturali, escapade balneari e trekking mozzafiato. Fosse non altro perchè la Campania vanta il maggior numero di riconoscimenti UNESCO in Italia, dall’area del Cilento alla dieta mediterranea. La Costiera Amalfitana è la perla della Campania. Ma anche la costa cilentana e poi le aree interne.
Abbiamo fatto un primo bilancio con Gisella Forte – Assoviaggi Confesercenti Salerno
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Forte su estate 2026
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