Turismo, trend sempre in crescita negli ultimi mesi per la città di Salerno. L’intervento dell’assessore Ferrara

14/01/2026 Attualità, Economia, Primo Piano Nessun commento
Turismo, trend sempre in crescita negli ultimi mesi per la città di Salerno.
Il periodo natalizio, naturalmente, è stato grande catalizzatore per i turisti ma ha fatto la sua parte anche la stagione crocieristica che per il 2025 ha confermato il gradimento del porto di Salerno da parte delle grandi compagnie navali.

E per il 2026 sono previste 190 navi da crociera con oltre 400mila turisti.
A tutto ciò, però, bisogna aggiungere il contributo dell’aeroporto Salerno-Costa d’amalfi-Cilento.

Per l’assessore al turismo del comune di Salerno, Alessandro Ferrara, Gesac deve prendersi la responsabilità di un immediato intervento

bilancio turismo
