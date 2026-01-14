Turismo, trend sempre in crescita negli ultimi mesi per la città di Salerno. L’intervento dell’assessore Ferrara

Turismo, trend sempre in crescita negli ultimi mesi per la città di Salerno.
Il periodo natalizio, naturalmente, è stato grande catalizzatore per i turisti ma ha fatto la sua parte anche la stagione crocieristica che per il 2025 ha confermato il gradimento del porto di Salerno da parte delle grandi compagnie navali.
E per il 2026 sono previste 190 navi da crociera con oltre 400mila turisti.
A tutto ciò, però, bisogna aggiungere il contributo dell’aeroporto Salerno-Costa d’amalfi-Cilento.
Per l’assessore al turismo del comune di Salerno, Alessandro Ferrara, Gesac deve prendersi la responsabilità di un immediato intervento
bilancio turismo
