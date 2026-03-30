Turismo, superati i 300 mila euro d’incassi dalla Tassa di Soggiorno nel primo trimestre. Il commento con Il Mattino di Salerno

30/03/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Aumenta il tesoretto del Comune di Salerno grazie alla Tassa di soggiorno che si ricava dai turisti che sempre più numerosi arrivano in città. Nei primi tre mesi dell’anno in corso sono stati incassati già 312mila euro. Cifra destinata a crescere con i soggiorni durante le festività di Pasqua.

Le prenotazioni già segnano un’occupazione delle strutture ricettive di circa il 65%. Su questi dati abbiamo fatto delle considerazioni con il collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo.
Ascolta
Gianluca Sollazzo su incassi tassa soggiorno a Salerno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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