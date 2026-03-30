Turismo, superati i 300 mila euro d’incassi dalla Tassa di Soggiorno nel primo trimestre. Il commento con Il Mattino di Salerno

Aumenta il tesoretto del Comune di Salerno grazie alla Tassa di soggiorno che si ricava dai turisti che sempre più numerosi arrivano in città. Nei primi tre mesi dell’anno in corso sono stati incassati già 312mila euro. Cifra destinata a crescere con i soggiorni durante le festività di Pasqua.
Le prenotazioni già segnano un’occupazione delle strutture ricettive di circa il 65%. Su questi dati abbiamo fatto delle considerazioni con il collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo.
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Gianluca Sollazzo su incassi tassa soggiorno a Salerno
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