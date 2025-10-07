Turismo sostenibile ed esperenziale. Al GAl Colline Salernitane riflettori accesi sui Picentini come destinazione turistica

La Sede del GAL Colline Salernitane, a Giffoni Valle Piana, ospita oggi un importante appuntamento di riflessione a conclusione del progetto VoT -Progetto di Cooperazione Transnazionale, dal titolo “Il Cammino dei Picentini, i Villaggi della Tradizione e l’Ecomuseo dei Picentini, per la DESTINAZIONE TURISTICA dei Picentini”.
Un’occasione importante per parlare di futuro e di valorizzazione del territorio attraverso il turismo.
Alla manifestazione presenti anche gli alunni dell’Istituto Superiore Gian Camillo Glorioso di Montecorvino Rovella.
Al microfono di Alessandro Mazzaro, la dirigente scolastica Teresa Sorrentino e il responsabile Ecomuseo dei Picentini, Gennaro Saviello.
