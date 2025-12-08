Turismo, ottimismo per i “numeri” del ponte dell’Immacolata. Il parere di Abbac

Entusiasmo ed ottimismo per il turismo a Salerno, considerato l’andamento del week end dell’Immacolata.
Anche grazie a Luci d’artista, che, nella sua ventesima edizione si conferma appuntamento irrinunciabile per tanti turisti, si registra il tutto esaurito nelle strutture alberghiere ed extralberghiere della città. A sottolinearlo è l’Abbac, l’Associazione dei Bed & Breakfast ed Affittacamere della Campania che, tuttavia, evidenzia la necessità di strategie e servizi adeguati a sostenere la competitività della destinazione Salerno.
Ne abbiamo parlato con Agostino Ingenito, presidente di Abbac.
Ascolta
ingenito su immacolata
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.