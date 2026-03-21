Turismo interno in crescita, la guerra in Medio Oriente sposta i flussi. Ottime le prenotazioni a Salerno. Il punto con Antonio Ilardi

21/03/2026 Economia, Primo Piano Nessun commento
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Il conflitto in Medio Oriente sta provocando effetti negativi su molti settori per effetto dell’aumento dei prezzi dei combustibili ma al contrario a beneficiarne è il turismo interno.

Si sta registrando uno spostamento significativo dei flussi turistici verso il nostro Paese. I turisti che rinunciano alle mete mediorientali o ai viaggi a lungo raggio, ritenuti rischiosi vengono intercettati dall’Italia. 

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In vista della Pasqua vanno a gonfie vele le prenotazioni anche presso le strutture ricettive salernitane. Per capire cosa succede in questo momento abbiamo ospitato in diretta il presidente di Federalberghi-Salerno, Antonio Ilardi. Nel suo intervento in diretta, questa mattina, ha lanciato anche un messaggio a chi si oppone a nuove opere o al cambiamento. Ilardi ha detto che il turismo a Salerno è cresciuto grazie a importanti opere realizzate nei decenni scorsi.
Ascolta
Antonio Ilardi su andamento turismo dopo la guerra
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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