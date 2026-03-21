Turismo interno in crescita, la guerra in Medio Oriente sposta i flussi. Ottime le prenotazioni a Salerno. Il punto con Antonio Ilardi

Il conflitto in Medio Oriente sta provocando effetti negativi su molti settori per effetto dell’aumento dei prezzi dei combustibili ma al contrario a beneficiarne è il turismo interno.
Si sta registrando uno spostamento significativo dei flussi turistici verso il nostro Paese. I turisti che rinunciano alle mete mediorientali o ai viaggi a lungo raggio, ritenuti rischiosi vengono intercettati dall’Italia.
In vista della Pasqua vanno a gonfie vele le prenotazioni anche presso le strutture ricettive salernitane. Per capire cosa succede in questo momento abbiamo ospitato in diretta il presidente di Federalberghi-Salerno, Antonio Ilardi. Nel suo intervento in diretta, questa mattina, ha lanciato anche un messaggio a chi si oppone a nuove opere o al cambiamento. Ilardi ha detto che il turismo a Salerno è cresciuto grazie a importanti opere realizzate nei decenni scorsi.
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Antonio Ilardi su andamento turismo dopo la guerra
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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