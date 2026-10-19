Turismo, incontro della Fenailp a Roma con il ministro Mazzi. Il punto con Il Mattino di Salerno

Investimenti nelle strutture ricettive, personale qualificato, destagionalizzazione e sostegno alle destinazioni turistiche minori. Sono alcune delle priorità che FeNAILP Turismo ha portato all’attenzione del ministro del Turismo Mazzi, nel corso di un incontro riservato a margine dell’iniziativa ministeriale «Perché l’Italia è economia del turismo! Manifesto per il futuro», ospitata al Parco archeologico del Colosseo.
Sansiviero ha illustrato alcune delle proposte che l’associazione intende sottoporre al Ministero nell’ambito del nuovo Manifesto per il Turismo, con l’obiettivo di rafforzare la competitività delle imprese e favorire una crescita più equilibrata del settore. Questa mattina, ne abbiamo parlato in diretta con il collega Nico Casale del Mattino di Salerno.
Ascolta
Nico Casale su incontro Fenailp con ministro Mazzi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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