Turismo, incontro della Fenailp a Roma con il ministro Mazzi. Il punto con Il Mattino di Salerno

19/10/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Investimenti nelle strutture ricettive, personale qualificato, destagionalizzazione e sostegno alle destinazioni turistiche minori. Sono alcune delle priorità che FeNAILP Turismo ha portato all’attenzione del ministro del Turismo Mazzi, nel corso di un incontro riservato a margine dell’iniziativa ministeriale «Perché l’Italia è economia del turismo! Manifesto per il futuro», ospitata al Parco archeologico del Colosseo.

Sansiviero ha illustrato alcune delle proposte che l’associazione intende sottoporre al Ministero nell’ambito del nuovo Manifesto per il Turismo, con l’obiettivo di rafforzare la competitività delle imprese e favorire una crescita più equilibrata del settore. Questa mattina, ne abbiamo parlato in diretta con il collega Nico Casale del Mattino di Salerno.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Ascolta
Nico Casale su incontro Fenailp con ministro Mazzi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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