Turismo in Campania, numeri in crescita in questa estate per il charter nautico da diporto. Il punto con Carmine Rispoli

19/08/2025 Economia, Primo Piano Nessun commento

Sono diverse le modalità per fare turismo. Ad esempio il charter nautico da diporto è un’attività che negli ultimi anni è sempre più apprezzata nell’ambito delle esperienze turistiche campane.

Nel Golfo di Napoli e Salerno operano circa 3mila aziende di charter nautico, impiegando più di 10mila addetti. Questo settore genera un fatturato di rilievo, che ha un impatto significativo sull’economia locale, creando un indotto polverizzato diretto e indiretto di vitale importanza per molte famiglie, piccoli imprenditori ed aziende coinvolte.

Per parlare di questo modo di fare turismo che attrae tanti personaggi vip ma non solo, questa mattina, abbiamo ospitato in diretta Carmine Rispoli, titolare di una nota società Charter in Costiera Amalfitana.
AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

