Turismo in Campania, numeri in crescita in questa estate per il charter nautico da diporto. Il punto con Carmine Rispoli

Sono diverse le modalità per fare turismo. Ad esempio il charter nautico da diporto è un’attività che negli ultimi anni è sempre più apprezzata nell’ambito delle esperienze turistiche campane.
Nel Golfo di Napoli e Salerno operano circa 3mila aziende di charter nautico, impiegando più di 10mila addetti. Questo settore genera un fatturato di rilievo, che ha un impatto significativo sull’economia locale, creando un indotto polverizzato diretto e indiretto di vitale importanza per molte famiglie, piccoli imprenditori ed aziende coinvolte.
Per parlare di questo modo di fare turismo che attrae tanti personaggi vip ma non solo, questa mattina, abbiamo ospitato in diretta Carmine Rispoli, titolare di una nota società Charter in Costiera Amalfitana.
