Turismo, il ponte del 2 giugno conferma il trend di crescita per Salerno. Il bilancio con Antonio Ilardi (Federalberghi)

04/06/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Per il ponte del 2 giugno, gli italiani hanno privilegiato vacanze brevi e luoghi facilmente raggiungibili, con un aumento significativo delle prenotazioni alberghiere e delle ricerche aeree verso le principali destinazioni italiane.

Secondo i dati forniti dal Ministero del Turismo, nel periodo dal 29 maggio al 4 giugno, si è avuto un incremento di prenotazioni di circa il 5% rispetto all’anno precedente. Molto bene la Campania e anche Salerno.

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Un bilancio sul ponte del 2 giugno lo abbiamo tracciato questa mattina con il presidente di Federalberghi Salerno, Antonio Ilardi. I dati confermano il trend positivo già registrato con i ponti del primo maggio e del 25 aprile. 

Ascolta
Antonio Ilardi su bilancio turismo ponte 2 giugno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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