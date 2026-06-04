Turismo, il ponte del 2 giugno conferma il trend di crescita per Salerno. Il bilancio con Antonio Ilardi (Federalberghi)

Per il ponte del 2 giugno, gli italiani hanno privilegiato vacanze brevi e luoghi facilmente raggiungibili, con un aumento significativo delle prenotazioni alberghiere e delle ricerche aeree verso le principali destinazioni italiane.
Secondo i dati forniti dal Ministero del Turismo, nel periodo dal 29 maggio al 4 giugno, si è avuto un incremento di prenotazioni di circa il 5% rispetto all’anno precedente. Molto bene la Campania e anche Salerno.
Un bilancio sul ponte del 2 giugno lo abbiamo tracciato questa mattina con il presidente di Federalberghi Salerno, Antonio Ilardi. I dati confermano il trend positivo già registrato con i ponti del primo maggio e del 25 aprile.
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Antonio Ilardi su bilancio turismo ponte 2 giugno
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