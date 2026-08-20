Turismo, dopo l’ottimo bilancio di Ferragosto gli operatori salernitani guardano con fiducia a settembre e ottobre. Il punto con Federalberghi

Il periodo di Ferragosto ha confermato il positivo andamento per la ricettività alberghiera della provincia di Salerno. Secondo un monitoraggio effettuato da Federalberghi Salerno, l’occupazione alberghiera si è attestata mediamente tra l’80% e il 90%, con differenze legate alle singole destinazioni, alle tipologie di struttura e alla capacità di intercettare la domanda. Gli alberghi della città di Salerno hanno sfiorato il sold out. Un risultato che conferma la forte capacità attrattiva della città e il crescente interesse per Salerno anche come destinazione turistica autonoma.
“Il dato di Ferragosto è positivo e conferma la capacità della provincia di Salerno di attrarre una domanda turistica importante”, ha dichiarato Raffaele Esposito, presidente di Federalberghi Salerno, secondo cui il mercato turistico sta diventando sempre più dinamico e meno facilmente prevedibile. Le prenotazioni vengono spesso effettuate con tempi più brevi rispetto al passato e questo rende più complesso per gli operatori programmare con largo anticipo.
Per gli albergatori diventa quindi fondamentale essere pronti a intercettare la domanda nel momento in cui si manifesta, attraverso una corretta programmazione, una commercializzazione efficace e una presenza costante sui mercati. Il presidente Esposito, questa mattina, è stato nostro ospite in diretta.
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Raffaele Esposito su turismo e alberghi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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