Turismo di Pasqua, 600 mila visitatori in Campania. Il punto con Vincenzo Schiavo (Confesercenti Campania)

04/04/2026 Economia, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Le tensioni internazionali non frenano il turismo a Napoli e in Campania. Per le feste di Pasqua sono attesi 600mila visitatori, dei quali ben 400mila solo a Napoli.

E’ quanto emerge dal centro studi di Confesercenti Campania spiegando che il trend positivo proseguirà per tutto il mese di aprile. Il trend è di un aumento del 10/15% del turismo rispetto al 2025, con un incremento di quello internazionale (oltre il 55% del totale presenze) e una permanenza media: 2/3 notti. 

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“Questi numeri confermano ciò che sostengo da tempo: il forte appeal di Napoli e della Campania – ha commentato Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno – è una grande opportunità per tutti”. Questa mattina è stato nostro ospite in diretta.
Ascolta
Vincenzo Schiavo su turismo di Pasqua
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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