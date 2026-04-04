Turismo di Pasqua, 600 mila visitatori in Campania. Il punto con Vincenzo Schiavo (Confesercenti Campania)

Le tensioni internazionali non frenano il turismo a Napoli e in Campania. Per le feste di Pasqua sono attesi 600mila visitatori, dei quali ben 400mila solo a Napoli.
E’ quanto emerge dal centro studi di Confesercenti Campania spiegando che il trend positivo proseguirà per tutto il mese di aprile. Il trend è di un aumento del 10/15% del turismo rispetto al 2025, con un incremento di quello internazionale (oltre il 55% del totale presenze) e una permanenza media: 2/3 notti.
“Questi numeri confermano ciò che sostengo da tempo: il forte appeal di Napoli e della Campania – ha commentato Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno – è una grande opportunità per tutti”. Questa mattina è stato nostro ospite in diretta.
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Vincenzo Schiavo su turismo di Pasqua
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