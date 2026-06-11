Turismo, controlli della Finanza. Su 60 aziende, la metà presenta irregolarità

Con l’avvio della stagione estiva, la Guardia di Finanza di Salerno ha intensificato l’attività a contrasto a tutte le forme di illegalità economico-finanziaria e, in particolare, di quelle nell’ambito delle locazioni turistiche.
I settori economici legati alla ricettività e al loro indotto, registrano un incremento delle irregolarità, penalizzando gli operatori onesti.
Le Fiamme Gialle salernitane già da qualche mese stanno monitorando costantemente il comparto mediante l’esecuzione di specifici controlli eseguiti nelle aree a forte vocazione turistica della provincia, come la Costiera Amalfitana e il Cilento.
Ad oggi, sono state portate a termine più di 60 ispezioni, delle quali più della metà si sono concluse con irregolarità.
Nel complesso dei controlli svolti, è stato scoperto reddito nascosto al fisco per oltre 9 milioni e mezzo di euro, un’IVA dovuta per oltre 600mila euro e una base imponibile IRAP di quasi 12 milioni di euro.
Oltre all’emersione di diversi operatori “abusivi” e totalmente sconosciuti al fisco, tra le violazioni maggiormente riscontrate vi sono quelle legate alla presenza di lavoratori in nero e/o irregolari, oltre che quelle relative all’omesso
versamento del canone RAI e dei diritti SIAE.
Inoltre, diversi gestori sono risultati inadempienti rispetto agli obblighi previsti dal TULPS di comunicare gli occupanti alle Autorità di Pubblica Sicurezza, omettendo di versare le imposte dovute, sia quelle nazionali sia la tassa di soggiorno, quando dovuta.
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