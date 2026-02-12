Turismo, Campania protagonista alla BIT di Milano. Le parole dell’assessore regionale Maraio

“Immaginare più forme di turismo, tra loro integrate e complementari. È una visione realizzabile: la programmazione regionale e il gioco di squadra tra istituzioni, imprese e territori devono andare e in questa direzione, con l’obiettivo di costruire un sistema turistico più diversificato, competitivo e sostenibile”. Lo ha detto Enzo Maraio, assessore al turismo della Ragione Campania, al microfono di Radio Alfa. Nel corso del panel di ieri si è parlato anche di infrastrutture.
La Regione Campania è stata tra i protagonisti della Bit, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano, il primo appuntamento internazionale in cui programmare un anno di turismo.
Enogastronomia, religione e filiere produttive di eccellenza a partire dalla moda. Un’idea di turismo esperienziale che abbia Napoli al centro ma che si allarghi, affiancata da uno sviluppo delle infrastrutture del trasporto, alle aree interne e non solo.
“Le infrastrutture non sono semplicemente opere, ma la spina dorsale di una politica turistica moderna – ha dichiarato Maraio.
