Turismo balneare, bene la prima domenica d’estate a Salerno e provincia. Il punto con Alfonso Amoroso (Sib)

Nella prima domenica d’estate spiagge affollate a Salerno e nelle principali località costiere della nostra provincia. In città il litorale è stato preso d’assalto da residenti e turisti che poi in tarda mattinata sono stati costretti ad andar via per la presenza di una chiazza scura in acqua a pochi metri dalla riva. Potrebbe trattarsi di un gioco di correnti che spinge sul litorale cittadino l’inquinamento. Gli ultimi dati delle analisi forniti dall’Arpac hanno infatti confermato la balneabilità delle acque della zona orientale.
Per fare il punto sul turismo balneare a inizio estate è stato nostro ospite in diretta Alfonso Amoroso, presidente del Sindacato Italiano Balneari di Salerno e provincia, con il quale abbiamo parlato anche della questione rincari.
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Alfonso Amoroso su turismo balneare
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