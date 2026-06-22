Turismo balneare, bene la prima domenica d’estate a Salerno e provincia. Il punto con Alfonso Amoroso (Sib)

22/06/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

Nella prima domenica d’estate spiagge affollate a Salerno e nelle principali località costiere della nostra provincia. In città il litorale è stato preso d’assalto da residenti e turisti che poi in tarda mattinata sono stati costretti ad andar via per la presenza di una chiazza scura in acqua a pochi metri dalla riva. Potrebbe trattarsi di un gioco di correnti che spinge sul litorale cittadino l’inquinamento. Gli ultimi dati delle analisi forniti dall’Arpac hanno infatti confermato la balneabilità delle acque della zona orientale.

Per fare il punto sul turismo balneare a inizio estate è stato nostro ospite in diretta Alfonso Amoroso, presidente del Sindacato Italiano Balneari di Salerno e provincia, con il quale abbiamo parlato anche della questione rincari.

Banca Magna Grecia Polizza Infortuni Protetti

Ascolta
Alfonso Amoroso su turismo balneare
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento