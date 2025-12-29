Turismo a Salerno, non solo la tassa di soggiorno ma anche altri proventi nelle casse del Comune. Il punto con Sollazzo (Il Mattino)

Non solo la tassa di soggiorno che nel corso dell’anno ha prodotto entrate nelle casse del comune di Salerno per circa 1 milione e 200mila euro, ma sono molto interessanti anche i proventi derivanti da spettacoli, musei, fiere, mercati parcheggi e parcometri. Queste entrate ammontano a 1 milione e 780mila euro. E’ quanto riporta oggi il Mattino di Salerno.
Intanto si guarda al Capodanno in piazza della Libertà quando sono attese migliaia di persone. Per quel che riguarda le prenotazioni nelle strutture ricettive l’occupazione va ancora a rilento. Risulterebbero occupate 6 camere su 10.
Questa mattina, di questi argomenti abbiamo parlato con il collega del Mattino, Gianluca Sollazzo.
