Turismo a Salerno, in aumento arrivi e presenze. Continua a cresce anche la Tassa di soggiorno. Il punto con Il Mattino

01/10/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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La città di Salerno si conferma una delle mete turistiche più attrattive del panorama nazionale. I dati Istat del 2025 dicono che, rispetto all’anno precedente, gli arrivi a Salerno sono aumentati del 13% mentre le presenze sono cresciute del 23%, per un complessivo di quasi 1.600.000 arrivi e quasi 6.400.000 presenze.

Altro dato che conferma ulteriormente gli incrementi è quello della tassa di soggiorno che a fine settembre ammonta per l’anno in corso a circa 1 milione e 200mila euro. L’incremento rispetto allo stesso periodo del 2025 è di circa 860mila euro. 

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Il dato relativo alle presenze certifica un sensibile aumento della permanenza media dei turisti, che scelgono di trattenersi più a lungo a Salerno per scoprirne il patrimonio storico, paesaggistico, culturale, enogastronomico e i tanti eventi. Abbiamo commentato i dati con il collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo.

Ascolta
Gianluca Sollazzo su crescita turismo
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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