Turismo a Salerno, in aumento arrivi e presenze. Continua a cresce anche la Tassa di soggiorno. Il punto con Il Mattino

La città di Salerno si conferma una delle mete turistiche più attrattive del panorama nazionale. I dati Istat del 2025 dicono che, rispetto all’anno precedente, gli arrivi a Salerno sono aumentati del 13% mentre le presenze sono cresciute del 23%, per un complessivo di quasi 1.600.000 arrivi e quasi 6.400.000 presenze.
Altro dato che conferma ulteriormente gli incrementi è quello della tassa di soggiorno che a fine settembre ammonta per l’anno in corso a circa 1 milione e 200mila euro. L’incremento rispetto allo stesso periodo del 2025 è di circa 860mila euro.
Il dato relativo alle presenze certifica un sensibile aumento della permanenza media dei turisti, che scelgono di trattenersi più a lungo a Salerno per scoprirne il patrimonio storico, paesaggistico, culturale, enogastronomico e i tanti eventi. Abbiamo commentato i dati con il collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo.
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Gianluca Sollazzo su crescita turismo
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