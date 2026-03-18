Tubercolosi bovina, tre focoloai in tre aziende della provincia di Salerno

(Foto d’archivio)
Tre nuovi focolai di tubercolosi bovina sono stati individuati in provincia di Salerno in altrettanti allevamenti. Rappresentano tre dei cinque episodi segnalati in tutta la Campania secondo il Bollettino nazionale epidemiologico veterinario.
I controlli sanitari hanno portato alla scoperta delle positività in due aziende a Sassano e Celle di Bulgheria, durante verifiche sugli animali vivi. Il terzo episodio è stato invece individuato a Giffoni Valle Piana, durante la macellazione. Al momento risultano quattro capi infetti, ma il numero potrebbe aumentare alla luce degli ulteriori accertamenti sanitari in corso.
A rassicurare sulla sicurezza della filiera alimentare è il medico veterinario Gaetano Ferrari, direttore dell’unità operativa di sanità animale dell’ASL di Salerno. Non esistono rischi per i consumatori, perché la carne destinata alla vendita viene sottoposta a rigorose verifiche veterinarie. La questione è stata affrontata anche in Regione Campania, dove si è discusso di possibili forme di sostegno per gli allevatori colpiti.
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