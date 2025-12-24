Truffe via sms, 17 indagati tra cui 5 a Salerno.

Una complessa operazione dei Carabinieri di Chieti ha portato allo smantellamento di un’organizzazione criminale che operava tra la Toscana e la Campania. L’indagine è scaturita da una truffa commessa lo scorso 15 ottobre ai danni di un’anziana raggirata da finti operatori di una nota società di pagamenti digitali che, dopo averle sottratto le credenziali bancarie tramite sms ingannevoli, hanno eseguito due bonifici istantanei per un totale di circa 96mila euro.
I soldi venivano fatti confluire su conti correnti intestati a persone residenti tra Napoli e Salerno, per poi essere trasferiti in Belgio e Lussemburgo o prelevati in contanti presso vari sportelli bancomat. I militari hanno individuato a Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa, una centrale operativa illegale gestita da un 38enne pakistano dove venivano inviati migliaia di messaggi truffaldini al giorno sfruttando centinaia di sim intestate a nomi fittizi. Fondamentale per il sistema era il ruolo di due rivenditori di telefonia, in Toscana, che fornivano consapevolmente le schede telefoniche necessarie per i raggiri.
L’operazione conclusasi ieri con perquisizioni a tappeto ha portato al sequestro di 685 schede sim, 3 apparati multisim, diversi computer e router, interrompendo così una catena criminale che prendeva di mira soprattutto i cittadini più fragili e anziani. Al momento sono 17 gli indagati.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.