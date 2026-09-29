Truffe telefoniche, l’attenzione è la prima difesa. I consigli di Banca Monte Pruno

Un recente articolo pubblicato da ItaliaOggi7 ha riportato ancora una volta l’attenzione su un fenomeno purtroppo sempre più diffuso: quello delle truffe telefoniche e digitali.
Lo stimolo offerto dall’articolo ci sembra utile per rilanciare un messaggio che, come Bcc Monte Pruno, abbiamo già più volte condiviso attraverso i nostri canali informativi e anche mediante specifici alert sull’App Inbank.
Lo facciamo non soltanto pensando ai nostri clienti, ma con l’intento di rivolgerci alla generalità delle persone, perché oggi nessuno può sentirsi completamente al riparo.
Le tecniche utilizzate dai truffatori sono diventate molto più sofisticate.
Le telefonate possono sembrare credibili, il numero visualizzato sul telefono può apparire riconducibile a una banca, a un ente o a un’azienda conosciuta, la voce dell’interlocutore può essere professionale e convincente.
In alcuni casi vengono utilizzati anche strumenti di intelligenza artificiale capaci di rendere ancora più realistici messaggi vocali e conversazioni.
Il meccanismo, però, è quasi sempre lo stesso: creare paura, fretta o urgenza e spingere la persona ad agire senza avere il tempo di verificare.
Può arrivare una telefonata che segnala un presunto bonifico sospetto, un accesso anomalo al conto, una carta da bloccare, un pagamento da annullare immediatamente. Oppure viene richiesto di comunicare un codice ricevuto tramite SMS, una password, un PIN, un OTP o altri dati personali.
In questi casi la prima regola è molto semplice: fermarsi.
Non bisogna avere timore di interrompere una telefonata, anche quando chi chiama sembra conoscere alcuni nostri dati o appare particolarmente convincente.
Quando una richiesta riguarda denaro, conti correnti, carte o credenziali di accesso, è sempre opportuno chiudere la conversazione e contattare personalmente la propria banca, il proprio fornitore o l’ente interessato utilizzando esclusivamente i recapiti ufficiali.
Come abbiamo più volte ricordato, la Bcc Monte Pruno, così come le altre banche. non chiedono mai ai propri clienti di comunicare telefonicamente password, PIN, codici OTP o altri codici personali di sicurezza.
Lo stesso livello di attenzione deve essere mantenuto davanti a SMS, messaggi WhatsApp ed e-mail.
Un link ricevuto in un messaggio può condurre a pagine che riproducono quasi perfettamente quelle di una banca o di un servizio conosciuto.
Anche in questi casi la prudenza migliore è non utilizzare il collegamento ricevuto, ma accedere autonomamente all’applicazione o al sito ufficiale.
Ci sono poi alcune semplici regole che vale la pena ricordare sempre:
non comunicare mai password, PIN, OTP o codici di conferma;
diffidare delle richieste che impongono di agire immediatamente;
non effettuare bonifici o trasferimenti di denaro suggeriti telefonicamente;
non installare applicazioni o programmi su indicazione di sconosciuti;
non cliccare su link sospetti ricevuti tramite SMS, WhatsApp o e-mail;
.non fidarsi esclusivamente del numero che compare sul display;
in caso di dubbio, interrompere il contatto e verificare direttamente attraverso i canali ufficiali.
C’è però un altro aspetto che riteniamo importante sottolineare.
Non bisogna vergognarsi se si è caduti in un tentativo di truffa o se si teme di aver commesso un errore.
Questi sistemi sono costruiti proprio per apparire credibili e per sfruttare momenti di disattenzione, preoccupazione o fretta.
Può capitare a chiunque.
La cosa più importante è parlarne subito, contattare la propria banca o il soggetto interessato e, quando necessario, rivolgersi alle autorità competenti.
La tempestività può fare una grande differenza.
La tecnologia rappresenta una straordinaria opportunità e rende molti servizi più semplici e veloci. Ma proprio perché gli strumenti evolvono, anche i tentativi di frode diventano più raffinati.
Per questo l’informazione rimane fondamentale.
A volte bastano pochi secondi in più, una telefonata interrotta, una verifica fatta direttamente con la propria banca.
Nel dubbio, fermarsi e chiedere è sempre la scelta migliore.
La Banca Monte Pruno continuerà a fare la propria parte attraverso informazione, prevenzione e attenzione costante alla sicurezza delle persone.
Perché essere vicini ai territori e alle comunità significa anche questo: aiutare le persone a riconoscere i rischi prima che diventino problemi.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.