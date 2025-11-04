Truffe telefoniche e online. Cosa fa il Garante della Privacy? Lo abbiamo chiesto a Raffaele Sepe Unione Nazionale Consumatori

Il danno economico supera i 620 milioni di euro. Call center falsi, sms e messaggi istantanei i canali più usati dai truffatori. Pochissime le denunce.
Non solo Sms truffaldini nel nome dell’Asl. Negli ultimi giorni, infatti, a Salerno e in tutta la provincia stanno arrivando decine e decine di comunicazioni sui cellulari che, in realtà, nascondono dei raggiri in grado di svuotare – nei casi più fortunati e ultimamente maggiormente diffusi – i conti telefonici, lasciando il credito a zero. I messaggi inviati negli ultimi giorni, però, in alcuni casi consentono alle bande specializzate anche di accedere ai dati degli accessi bancari, così da ripulire conti correnti e online. Vien da chiedersi cosa fa il Garante della Privacy che invece dovrebbe vigilare sul rispetto della normativa sulla protezione dei dati, ricevere e gestire reclami e segnalazioni, condurre indagini, imporre sanzioni e bloccare trattamenti illeciti. Come difendersi dunque? Lo abbiamo chiesto al Responsabile dell’Unione Nazionale Consumatori, sede di Salerno, il Dott. Raffaele Sepe
