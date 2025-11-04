Truffe telefoniche e online. Cosa fa il Garante della Privacy? Lo abbiamo chiesto a Raffaele Sepe Unione Nazionale Consumatori

04/11/2025 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Il danno economico supera i 620 milioni di euro. Call center falsi, sms e messaggi istantanei i canali più usati dai truffatori. Pochissime le denunce.

Non solo Sms truffaldini nel nome dell’Asl. Negli ultimi giorni, infatti, a Salerno e in tutta la provincia stanno arrivando decine e decine di comunicazioni sui cellulari che, in realtà, nascondono dei raggiri in grado di svuotare – nei casi più fortunati e ultimamente maggiormente diffusi – i conti telefonici, lasciando il credito a zero. I messaggi inviati negli ultimi giorni, però, in alcuni casi consentono alle bande specializzate anche di accedere ai dati degli accessi bancari, così da ripulire conti correnti e online. Vien da chiedersi cosa fa il Garante della Privacy che invece dovrebbe vigilare sul rispetto della normativa sulla protezione dei dati, ricevere e gestire reclami e segnalazioni, condurre indagini, imporre sanzioni e bloccare trattamenti illeciti. Come difendersi dunque? Lo abbiamo chiesto al Responsabile dell’Unione Nazionale Consumatori, sede di Salerno, il Dott. Raffaele Sepe
Ascolta
Sepe su truffe
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

Lascia un Commento