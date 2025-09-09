Truffe su vendita auto con falsi annunci online, arrestato un cuoco a Marina di Camerota

Accusato di aver messo a segno numerose truffe online, sfruttando falsi annunci di vendita di automobili, ieri, a Marina di Camerota è stato arrestato un cuoco residente a Bergamo che durante l’estate lavora in un ristorante cilentano.
Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’uomo pubblicava inserzioni fasulle su siti internet dedicati alla compravendita di veicoli, chiedendo alle vittime il versamento di una somma di denaro come anticipo. Il denaro veniva incassato tramite una carta prepagata, ma le auto in vendita non venivano mai consegnate.
Le indagini hanno permesso di addebitare all’arrestato almeno 30 episodi, denunciati in diverse località italiane. Le forze dell’ordine rinnovano l’invito ai cittadini a prestare la massima attenzione agli annunci online e a diffidare di richieste di pagamenti anticipati su carte prepagate.
