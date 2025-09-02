Truffe assicurative a cittadini salernitani, denunciate due persone

02/09/2025 Cronaca Nessun commento

Due cittadini, residenti a Bergamo, sono stati denunciati per il reato di truffa assicurativa.

L’operazione ha permesso di smascherare un sistema fraudolento che ha colpito numerosi automobilisti anche in provincia di Salerno.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro Promozione
Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990

Le indagini sono partite dalla denuncia di due cittadini di Serre.

I truffatori pubblicavano annunci accattivanti su siti di comparazione online, tra cui facile.it, proponendo polizze RC Auto a prezzi molto convenienti. Le vittime venivano poi contattate tramite WhatsApp e invitate a cliccare su un link per il pagamento. La polizza veniva attivata ma solo per poche ore. Le vittime quindi si ritrovavano a circolare senza copertura assicurativa.

Un 20enne di Serre è stato fermato ad un posto di blocco dai carabinieri. L’auto è stata sequestrata dopo che i controlli hanno evidenziato la mancanza di una valida copertura assicurativa. Solo in quel momento il giovane ha scoperto di essere stato truffato.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

Lascia un Commento