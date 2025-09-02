Truffe assicurative a cittadini salernitani, denunciate due persone

Due cittadini, residenti a Bergamo, sono stati denunciati per il reato di truffa assicurativa.
L’operazione ha permesso di smascherare un sistema fraudolento che ha colpito numerosi automobilisti anche in provincia di Salerno.
Le indagini sono partite dalla denuncia di due cittadini di Serre.
I truffatori pubblicavano annunci accattivanti su siti di comparazione online, tra cui facile.it, proponendo polizze RC Auto a prezzi molto convenienti. Le vittime venivano poi contattate tramite WhatsApp e invitate a cliccare su un link per il pagamento. La polizza veniva attivata ma solo per poche ore. Le vittime quindi si ritrovavano a circolare senza copertura assicurativa.
Un 20enne di Serre è stato fermato ad un posto di blocco dai carabinieri. L’auto è stata sequestrata dopo che i controlli hanno evidenziato la mancanza di una valida copertura assicurativa. Solo in quel momento il giovane ha scoperto di essere stato truffato.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.