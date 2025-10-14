Truffe agli anziani sull’asse Milano-Salerno, sgominata una banda di 15 persone

Sgominata una banda dedita alle truffe ai danni di anziani sull’asse Milano-Napoli-Salerno. La polizia, coordinata dalla procura di Milano, ha eseguito perquisizioni domiciliari e personali nelle province di Milano, Napoli e Salerno nei confronti di 15 cittadini italiani ai quali viene contestato, a vario titolo, il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe ai danni di anziani.
Durante le perquisizioni, ordinate lo scorso 7 ottobre, è stata individuata una donna 73enne residente in provincia di Milano, che aveva il compito di prendere in consegna la refurtiva e trasportarla a Napoli. L’attività di indagine ha permesso di accertare che la banda agganciava le anziane vittime attraverso telefonate che venivano effettuate da due appartamenti situati a Napoli.
Nel periodo estivo, pur di non interrompere l’attività criminale, gli indagati avevano trasferito la ‘sala operativa’ dalla quale effettuavano le telefonate in un bungalow all’interno di un villaggio turistico della provincia di Salerno, dove nel frattempo trascorrevano le loro vacanze.
