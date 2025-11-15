Truffe a due donne anziane nel Cilento, tre persone nei guai

Tre persone, di età compresa tra i 26 e i 40 anni, sono finite nei guai con l’accusa di due truffe ai danni di persone anziane residenti nel Cilento.
Uno è stato sottoposto agli arresti domiciliari, per due invece è scattato l’obbligo di dimora. Gli indagati avrebbero contattato telefonicamente le due anziane vittime, spacciandosi per parenti o per presunti dipendenti delle Poste, per poi convincerle che avrebbero evitato un pericolo imminente ai loro parenti, consegnando denaro o monili d’oro ad un complice, che si è presentato presso le abitazioni delle vittime.
Entrambi gli episodi risalgono al mese di marzo: nel primo caso, la vittima avrebbe consegnato complessivamente circa 11mila euro tra denaro e gioielli e nel secondo episodio, la vittima invece sarebbe stata indotta a consegnare oltre 4.000 euro in contanti.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.