Truffe a due donne anziane nel Cilento, tre persone nei guai

15/11/2025 Cronaca Nessun commento
Tre persone, di età compresa tra i 26 e i 40 anni, sono finite nei guai con l’accusa di due truffe ai danni di persone anziane residenti nel Cilento.

Uno è stato sottoposto agli arresti domiciliari, per due invece è scattato l’obbligo di dimora. Gli indagati avrebbero contattato telefonicamente le due anziane vittime, spacciandosi per parenti o per presunti dipendenti delle Poste, per poi convincerle che avrebbero evitato un pericolo imminente ai loro parenti, consegnando denaro o monili d’oro ad un complice, che si è presentato presso le abitazioni delle vittime.

Entrambi gli episodi risalgono al mese di marzo: nel primo caso, la vittima avrebbe consegnato complessivamente circa 11mila euro tra denaro e gioielli e nel secondo episodio, la vittima invece sarebbe stata indotta a consegnare oltre 4.000 euro in contanti.

